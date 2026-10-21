کره جنوبی در واکنش به تهدید کره شمالی برای افزایش تسلیحات در مناطق مرزی و از سرگیری پخش پیام‌های تبلیغاتی با بلندگو، درباره تشدید تنش‌ها، هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، کره جنوبی در واکنش به تهدید کره شمالی برای افزایش تسلیحات در مناطق مرزی و از سرگیری پخش پیام‌های تبلیغاتی با بلندگو، درباره تشدید تنش‌ها در شبه‌جزیره کره هشدار داد.

وزارت دفاع کره جنوبی در بیانیه‌ای که در خبرگزاری ونهاپ منتشر شد، اعلام کرد: در صورت انجام اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر از سوی پیونگ‌یانگ، پاسخ قاطع خواهد داد، این واکنش پس از آن صورت گرفت که کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی از احتمال استقرار تسلیحات تهاجمی تاکتیکی بیشتر در نزدیکی مرز و ازسرگیری پخش پیام‌های تبلیغاتی علیه سئول خبر داد.

دو طرف درباره اقدامات نظامی در منطقه مرزی و عبور نیرو‌ها از خط مرزی نظامی اختلاف دارند، سئول می‌گوید شلیک‌های هشدار دهنده و پخش پیام‌های خود را اقدامات دفاعی و قانونی می‌داند؛ اما پیونگ‌یانگ این اقدامات را تهدیدی برای نیرو‌های خود توصیف کرده است.

تنش‌های اخیر در شرایطی افزایش یافته که کره شمالی از سال ۲۰۲۴ عملیات تقویت استحکامات مرزی از جمله مین‌گذاری و احداث موانع را گسترش داده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم رویارویی در یکی از نظامی‌شده‌ترین مرز‌های جهان، خطر محاسبه اشتباه و درگیری ناخواسته میان نیرو‌های دو کشور را افزایش می‌دهد.

پیشینه این اختلافات به آتش‌بس سال ۱۹۵۳ بازمی‌گردد؛ توافقی که به جنگ کره پایان داد، اما پیمان صلحی نهایی میان دو کشور به امضا نرسید.