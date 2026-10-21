مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، از تخصیص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۹۵ به ۱۸۸ نفر از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان در ۶ماهه نخست سال جاری خبر داد.

اختصاص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی آذربایجان غربی

اختصاص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری با اشاره به حمایت از هنرمندان در قالب پرداخت تسهیلات افزود: از مجموع این تسهیلات، ۲۵ میلیارد تومان به شهرستان ارومیه اختصاص یافته است.

وی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹ دوره آموزشی صنایع‌دستی با حضور ۴۶۶ نفر برگزار شده است که این دوره‌ها در راستای ارتقای مهارت و توانمندسازی فعالان این حوزه اجرا شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به نقش صدور مجوزهای صنایع‌دستی در توسعه اشتغال استان تصریح کرد: در نیمه نخست امسال، با صدور مجوزهای فعالیت در حوزه صنایع‌دستی برای ۵۳۰ نفر زمینه ایجاد اشتغال فراهم شده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای صنایع‌دستی در شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: شهرستان ارومیه با دریافت ۱۳۰ مجوز و شهرستان تکاب با ۸۶ مجوز، بیشترین تعداد مجوزهای صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند.

صفری تأکید کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی، تسهیل صدور مجوزها و حمایت تسهیلاتی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی از جمله اقدامات مهم برای تقویت این حوزه و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان به شمار می‌رود.