درحالی که فراخوان پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند» منتشر شد، برنامه‌های «نشان افتخار»، با روایت زندگی احمد پارسا گیاه‌شناس برجسته ایرانی و نمایش رادیویی «دست بالای دست» با روایت فریب و نیرنگ، از رادیو صبا و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند»، باهدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های خلاق، ترویج طنز فاخر و تقویت ظرفیت‌های طنز در رسانه ملی، میزبان آثار علاقه‌مندان از سراسر کشور خواهد بود.

پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو «زیر چتر لبخند»، با شعار جشنواره: ایران شاد، دعوتی است از تمامی هنرمندانی که می‌خواهند با جادوی صدا و قدرت کلمه، بذر شادی را در دل جامعه بپاشند و ثابت کنند که لبخند، کوتاه‌ترین فاصله میان دو انسان است.

اهداف جشنواره

-رشد و اعتلای برنامه سازی طنز در رادیو

-تعمیق شناخت مخاطب از طنز و ویژگی‌های آن

-ترسیم نگاهی واقع بینانه از نیاز‌های مخاطب ایرانی در حوزه طنز

-استعدادیابی و شناسایی نیرو‌های مستعد در حوزه برنامه سازی طنز

-معرفی روش‌های نوین تولید طنز رادیویی

محور‌ها و بخش‌های جشنواره

به منظور ایجاد بستری عادلانه، جشنواره در دو بخش مجزا برگزار می‌شود:

۱. مسابقه حرفه‌ای

مسابقه حرفه‌ای جشنواره، بستری تخصصی برای رقابت و ارزیابی آثار برنامه سازان شاغل در بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این مسابقه در دو بخش «اصلی» با رویکردی آزاد برای شکوفایی خلاقیت‌های کلی و بخش «ویژه» برای پرداختن به موضوعات راهبردی و اجتماعی طراحی شده است.

الف) بخش اصلی (موضوع آزاد):

- قالب ها:. برنامه ترکیبی: حداکثر ۳۰ دقیقه. برنامک (برنامه کوتاه): حداکثر ۵ دقیقه. قطعه نمایش: حداکثر ۵ دقیقه. تولید هوش مصنوعی: حداکثر ۱۵ دقیقه. نماپخش (ویدئوکست): حداکثر ۱۵ دقیقه

ب) بخش ویژه (قالب آزاد - حداکثر ۱۵ دقیقه):

- موضوعات:. جنگ و لبخند. هجو دشمن. ایران ۱۴۳۰ (آینده ایران). طنز در ادبیات فارسی

شرایط شرکت در مسابقه حرفه‌ای:

تبصره ۱: هر رسانه مجاز به ارسال حداکثر دوازده اثر (۸ اثر بخش اصلی و ۴ اثربخش ویژه) به جشنواره است.

تبصره ۲: هر رسانه مجاز به ارسال حداکثر سه اثر در هر قالب یا موضوع است.

تبصره ۳: هر شبکه مجاز به ارسال حداکثر دو اثر از هر تهیه کننده به جشنواره است.

تبصره ۴: ارسال اثر به زبان‌های محلی و خارجی مجاز نیست ولی استفاده از گویش و لهجه امتیاز ویژه دارد.

۲. مسابقه مردمی

مسابقه مردمی جشنواره، با هدف شناسایی استعداد‌های نوظهور و ایجاد تعامل میان مردم و هنر رادیویی طراحی شده است. این بخش، بومی است برای کسانی که فارغ از هرگونه پیش‌زمینه تخصصی، در هنر طنز، نویسندگی یا اجرای رادیویی توانمند هستند. همه در این بخش جای دارند تا صدای خنده و شادی‌شان را به گوش جهانیان برسانند و در کنار هم، دنیایی شادتر را ترسیم کنند.

محور‌های موضوعی مسابقه مردمی:

-روایت‌های طنزآمیز روزگار جنگ

-هجو هوشمندانه و طنزآمیز دشمنان

-تصویری غرورآفرین از آینده ایران

-معرفی مشاهیر ایران زمین

ساختار ها:. پادپخش (پادکست - برنامه کوتاه رادیویی) - حداکثر ۱۵ دقیقه. اجرای رادیویی طنز - حداکثر ۱۰ دقیقه. نمایش خانوادگی طنز (اجرای نمایش توسط اعضای خانواده) - حداکثر ۵ دقیقه. لطیفه گویی در جمع - حداکثر ۵ دقیقه. متن طنز رادیویی - حداکثر ۵۰۰ کلمه. تولید برنامه رادیویی با هوش مصنوعی (حداکثر ۵ دقیقه)

شرایط شرکت در مسابقه مردمی:

تبصره ۱: هر شرکت کننده مجاز به ارسال حداکثر چهار اثر به جشنواره است.

تبصره ۲: هر شرکت کننده مجاز به ارسال حداکثر دو اثر در هر ساختار است.

تبصره ۳: برنامه سازان حرفه‌ای مجاز به شرکت در مسابقه مردمی نیستند. در هر مرحله‌ای ثابت شود صاحب اثر حرفه‌ای است و یا شخص حرفه‌ای در تولید اثر نقش داشته است، اثر از جشنواره حذف می‌شود.

تقویم جشنواره

اعلام فراخوان: ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۵

دریافت آثار: حداکثر تا ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۵

اعلام نامزد‌های دریافت جایزه: ۳۰ دی ماه ۱۴۰۵ همزمان با میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان

آیین اختتامیه جشنواره: ۶ بهمن ماه ۱۴۰۵

شیوه ارسال آثار

- تنها مسیر ارسال: بارگذاری در سامانه «هدهد» رادیو صبا به نشانی radiosaba.ir

- فرمت صوتی: آثار تنها با فرمت MP ۳ پذیرفته می‌شوند.

- دسترسی:

بخش حرفه‌ای: نام کاربری و رمز عبور به طور محرمانه برای بالاترین مقام رسانه متقاضی ارسال می‌شود.

بخش مردمی: ثبت‌نام با کد ملی و ارسال اثر از طریق سامانه هدهد.

داوری

داوری آثار در دو مرحله (انتخاب اولیه و داوری نهایی) بر اساس معیار‌های تخصصی تولید رادیویی ارزیابی شده و در هر قالب، موضوع و ساختار حداکثر ۴ اثر نامزد دریافت جایزه خواهند شد.

جوایز

جوایز بخش حرفه‌ای:

به برترین آثار در هر قالب و هر موضوع تندیس، لوح تقدیر و هدیه نقدی اهدا می‌شود.

برگزیدگان این بخش از میان آثار راه یافته به مرحله نهایی انتخاب می‌شوند و به بهترین گوینده مرد، گوینده زن، بازیگر مرد، بازیگر زن، نویسنده، صدابردار و خلق شخصیت، تندیس، لوح تقدیر و هدیه نقدی تعلق می‌گیرد.

جوایز بخش مردمی:

به برترین آثار در هر یک از ساختار‌ها تندیس، لوح تقدیر و هدیه نقدی اهدا خواهد شد.

هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران»، برنامه «نشان افتخار» با روایت زندگی و دستاورد‌های احمد پارسا، گیاه‌شناس برجسته ایرانی و از مفاخر علمی برخاسته از استان مرکزی، به نقش این دانشمند در شناسایی و معرفی تنوع گیاهی ایران می‌پردازد و گوشه‌هایی از میراث علمی او را بازخوانی می‌کند.

برنامه «نشان افتخار» در هر قسمت با مرور زندگی و دستاورد‌های مشاهیر و مفاخر ایران، مخاطبان را با چهره‌هایی آشنا می‌کند که سهمی ارزشمند در پیشرفت علمی، فرهنگی و هنری کشور داشته‌اند. این برنامه در چارچوب رویداد ملی «ایران جان؛ مرکزی ایران» نیز با معرفی مفاخر استان مرکزی، ظرفیت‌های علمی و انسانی این دیار را به مخاطبان معرفی می‌کند.

در این قسمت، زندگی و فعالیت‌های علمی احمد پارسا، از پیشگامان گیاه‌شناسی نوین ایران، روایت می‌شود، دانشمندی که با پژوهش‌های گسترده در زمینه شناسایی و طبقه‌بندی گیاهان، نقش مهمی در توسعه دانش گیاه‌شناسی کشور ایفا کرد.

احمد پارسا از چهره‌های برجسته علمی ایران در حوزه گیاه‌شناسی بود که بخش مهمی از فعالیت‌های خود را به مطالعه و شناسایی گونه‌های گیاهی ایران اختصاص داد. تلاش‌های علمی او در معرفی پوشش گیاهی کشور و تدوین پژوهش‌های تخصصی، زمینه‌ساز شناخت دقیق‌تر تنوع گیاهی ایران و گسترش مطالعات علمی در این حوزه شد.

فعالیت‌های پژوهشی پارسا، افزون بر ارزش علمی، در ثبت و مستندسازی گنجینه طبیعی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. آثار و مطالعات او در زمینه گیاه‌شناسی، سهمی ماندگار در توسعه این رشته علمی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی کشور به جامعه علمی ایران و جهان داشته است.

روایت زندگی احمد پارسا، نمونه‌ای از نقش دانشمندان ایرانی در گسترش مرز‌های دانش و معرفی ظرفیت‌های علمی کشور است؛ چهره‌ای که با پژوهش و تلاش مستمر، نام خود را در تاریخ علم ایران ماندگار کرد.

برنامه «نشان افتخار» با معرفی این گیاه‌شناس برجسته، ضمن پاسداشت میراث علمی احمد پارسا، سهم استان مرکزی را در پرورش مفاخر علمی کشور یادآوری می‌کند و در چارچوب رویداد ملی «ایران جان؛ مرکزی ایران»، مخاطبان را به شناخت بیشتر گنجینه‌های علمی و انسانی این استان فرامی‌خواند.

برنامه «نشان افتخار» امروز ساعت ۱۱:۳۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

نمایش رادیویی «دست بالای دست» از مجموعه «شکل دگر خندیدن»، جمعه هشتم آبان‌ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این نمایش با بهره‌گیری از ادبیات نمایشی قرون وسطایی، روایتی از تقابل شخصیت‌هایی است که برای پیشبرد اهداف خود به حیله و نیرنگ متوسل می‌شوند. در جریان داستان، یک وکیل حیله‌گر و پارچه‌فروشی مکار تلاش می‌کنند با استفاده از ترفند‌های مختلف بر یکدیگر غلبه کنند؛ اما ورود چوپانی جوان، روند رقابت را تغییر می‌دهد و معادلات پیشین را برهم می‌زند.

«دست بالای دست» در قالب کمدی کلاسیک و با بهره‌گیری از طنز تلخ، مناسبات فریب و زیرکی را به تصویر می‌کشد و پیامد‌های رقابت مبتنی بر نیرنگ را در قالب روایتی نمایشی مورد توجه قرار می‌دهد.

کارگردانی، ترجمه و تنظیم این اثر را داریوش مودبیان بر عهده دارد و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده آن است.

سهیلا غفاری‌راد به‌عنوان گوینده و مهدی سالک‌اردستانی به‌عنوان صدابردار در این نمایش حضور دارند.

همچنین داریوش مودبیان، شمسی صادقی، بهرام سروری‌نژاد، نورالدین جوادیان و رامین پورایمان، از هنرمندان این اثر هستند.

نمایش رادیویی «دست بالای دست» ساعت ۰۰:۳۰ بامداد و همان روز در ساعت‌های ۰۷:۰۰ و ۱۵:۳۰، بازپخش می‌شود.