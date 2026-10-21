به مناسبت هفته تربیت بدنی ۱۶ زمین چمن مصنوعی در مدارس خراسان شمالی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ۱۶ زمین چمن مصنوعی دانش‌آموزی با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مدرسه پسرانه تیزهوشان شهید بهشتی بجنورد به بهره‌برداری رسید.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی در حاشیه این آیین گفت: این فضا‌های ورزشی با هدف افزایش سرانه ورزشی مدارس و تقویت نشاط و شادابی دانش‌آموزان ایجاد شده است.

علی مختاری‌نژاد افزود: از مجموع زمین‌های چمن مصنوعی افتتاح‌شده، ۲ زمین در شهرستان بجنورد و ۱۴ زمین دیگر در سایر شهرستان‌های خراسان‌شمالی قرار دارد.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خیران در اجرای این طرح‌ها گفت: هر زمین چمن مصنوعی ۶۰۰ مترمربع مساحت دارد که ۵۰ درصد هزینه ساخت آن از محل اعتبارات دولتی و بقیه با مشارکت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و کمک خیران تامین شده است.

پیش بینی شده تا پایان سال تحصیلی ۲۲ زمین چمن مصنوعی دیگر در مدارس خراسان شمالی به بهره برداری برسد.