در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان، بر شناسایی گلوگاه‌های قاچاق، هوشمندسازی نظارت‌ها و پیشگیری از تخلفات تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، فرماندار قزوین فرایندها، ایجاد بستر‌های نظارتی مؤثر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از راهکار‌های مهم مقابله با قاچاق عنوان کرد.

سیاوش طاهرخانی بر ضرورت ساماندهی حمل دام و الزام روستاییان به دریافت مجوز‌های قانونی، و همچنین ثبت اطلاعات حمل بار و صدور بارنامه برای کامیون‌های معدنی به‌منظور تخصیص سوخت تأکید کرد.

بر اساس مصوبات و ضوابط اعلام‌شده در جلسه، تخصیص سوخت این ناوگان باید از طریق سامانه مربوط انجام شود و مجوز‌های پیشین مورد استفاده برای دریافت سوخت، اعتبار نخواهد داشت.

بررسی احتمال صدور بارنامه‌های صوری و انحراف سوخت از چرخه حمل‌ونقل نیز از دیگر محور‌های این نشست بود.

وی اضافه کرد: حدود ۶۰ پرونده به مرحله رسیدگی رسیده و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده است. دخانیات، محصولات آرایشی و بهداشتی و لاستیک از مهم‌ترین اقلام پرونده‌های قاچاق اعلام شدند.

همچنین گفته شد ۸۴۰ پرونده قاچاق کالا به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که ماینرها، سیگار و سایر محصولات دخانی و موتورسیکلت از عمده موضوعات این پرونده‌ها بوده‌اند.

در بخش نظارت‌های بهداشتی نیز با انجام یک‌هزار و ۷۰۰ مورد بازدید، کالا‌های قاچاق به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان کشف شده است.

۱۲۸ میلیارد تومان کالای تملیکی از طریق مزایده به فروش رسیده و ۳۰ میلیارد تومان نیز به صاحبان کالا مسترد شده است. همچنین چهار هزار قلم پوشاک و لوازم‌التحریر برای کمک به نیازمندان در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته و ۳۴۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز نیز امحا شده است.

در پایان این نشست، بر تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع سوخت، مقابله با سوءاستفاده از سهمیه‌های تخصیصی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید شد.