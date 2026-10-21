به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پخت نان با آرد کامل در ۱۶ واحد نانوایی استان اردبیل آغاز شده. نان تهیه‌شده از آرد کامل به دلیل برخورداری از فیبر بیشتر، می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک کند. طرحی که مسئولان حوزه سلامت آن را گامی مهم برای ارتقای سلامت و اصلاح الگوی مصرف نان در استان می‌دانند.

دکتر علیرضا حمیدخلق رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذای استان اردبیل با اشاره به اهمیت اجرای طرح تولید و عرضه نان کامل اظهار کرد: آرد کامل حاوی بخش‌های ارزشمند دانه گندم است.

وی افزود: آرد کامل به دلیل برخورداری از مواد مغذی از جمله پروتئین، ویتامین‌ها، املاح معدنی و فیبر از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه نان، قوت اصلی بخش قابل توجهی از مردم محسوب می‌شود اصلاح کیفیت آن می‌تواند در ارتقای سلامت جامعه نقش مهمی داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذای استان اردبیل با اشاره به ارتباط تغذیه سالم با پیشگیری و کنترل بسیاری از بیماری‌ها تصریح کرد: توسعه مصرف نان کامل می‌تواند در چارچوب برنامه‌های سلامت‌محور استان در کاهش عوامل خطر مرتبط با بیماری‌هایی از جمله چاقی، بیماری‌های قلبی، فشار خون، اختلالات قند خون، سوءتغذیه، یبوست، برخی مشکلات گوارشی، سرطان‌ها، کبد چرب و اختلالات چربی خون مؤثر باشد.

رییس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان اردبیل همچنین با اشاره به تجربه اجرای نان کامل در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: نانوایی دانشگاه به‌عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در این زمینه، از ۱۳ آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ پخت و عرضه نان کامل را برای کادر دانشگاه، دانشجویان، پزشکان و پیراپزشکان آغاز کرده است.