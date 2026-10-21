رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت دارو در کنار تأمین نیاز کشور، تقویت نظام فارماکوویژیلانس و پایش مستمر دارو از مرحله تولید تا عرضه و مصرف را از الزامات صیانت از سلامت مردم و افزایش اعتماد عمومی به داروهای تولید داخل دانست و از تدوین برنامه‌ای برای ارزیابی و تقدیر از شرکت‌های پیشرو در استقرار نظام ویژیلانس صنعتی خبر داد.

تقویت فارماکوویژیلانس، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت دارو و اعتماد مردم به تولید داخل است

تقویت فارماکوویژیلانس، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت دارو و اعتماد مردم به تولید داخل است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی در دومین همایش ویژیلانس و محصولات سلامت‌محور با اشاره به دشواری‌های تأمین دارو در شرایط تحریم گفت: با وجود محدودیت‌های متعدد در تأمین دارو و مواد اولیه و دشواری مسیر‌های واردات، تلاش فعالان صنعت دارو موجب شده است نیاز کشور به دارو تأمین شود؛ با این حال، تأمین دارو نباید به نادیده گرفتن کیفیت منجر شود و صیانت از سلامت مردم همچنان اولویت اصلی است.

وی با تأکید بر اینکه تضمین کیفیت دارو به مراحل پیش از تولید و فرایند ساخت محدود نمی‌شود، اظهار کرد: محصولات دارویی باید پیش از تولید و عرضه، آزمایش‌های لازم را پشت سر بگذارند و تحت نظارت نظام‌های کنترل و تضمین کیفیت قرار گیرند؛ اما این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست و پایش ایمنی دارو پس از ورود به بازار و در شرایط واقعی مصرف نیز ضرورت دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نقش شرکت‌های دارویی در توسعه نظام فارماکوویژیلانس افزود: گزارش‌دهی عوارض ناخواسته دارویی و بررسی موارد عدم اثربخشی، بخشی از فرایند پایش ایمنی دارو است که باید در کنار مسئولیت‌های نظارتی سازمان غذا و دارو، به‌صورت جدی از سوی شرکت‌های دارویی نیز دنبال شود. از این رو، ایجاد و تقویت واحد‌های تخصصی ویژیلانس در شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

پیرصالحی، نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت در ساختار سازمانی شرکت‌های دارویی را یکی از الزامات اساسی تضمین کیفیت دانست و گفت: توجه به کیفیت باید در تمام سطوح شرکت، از مدیران تا کارکنان و نیرو‌های بخش تولید، جاری باشد و رعایت الزامات کیفی در مراحل تولید و پایش پس از عرضه با جدیت دنبال شود.

وی با رد این تصور که تقویت واحد‌های ویژیلانس و افزایش گزارش‌دهی عوارض دارویی صرفاً به زیان شرکت‌ها و جمع‌آوری محصولات از بازار منجر می‌شود، تصریح کرد: پایش مستمر محصولات و توجه به کیفیت نه‌تنها از سلامت مصرف‌کنندگان صیانت می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه توسعه بازار شرکت‌های دارویی و افزایش اعتماد به محصولات آنها را نیز فراهم سازد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت شرکت‌های موفق دارویی کشور اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با تمرکز بر کیفیت محصولات و توجه به گزارش‌دهی عوارض ناخواسته دارویی و استقرار نظام فارماکوویژیلانس، توانسته‌اند جایگاه مناسبی به دست آورند و اعتماد بیشتری در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کنند. معرفی این تجربه‌های موفق می‌تواند به توسعه فرهنگ کیفیت در صنعت دارو کمک کند.

پیرصالحی با تأکید بر ضرورت تبیین فرایند‌های نظارتی دارو‌های تولید داخل برای مردم و تصمیم‌گیران گفت: این تصور که دارو‌های ایرانی از کیفیت لازم برخوردار نیستند، همچنان در بخشی از جامعه وجود دارد. باید روشن شود که دارو‌های تولید داخل از مراحل تولید تا عرضه و مصرف تحت فرایند‌های نظارتی و پایش قرار دارند و در صورت بروز عوارض ناخواسته یا مشاهده عدم اثربخشی، موضوع باید بررسی شود تا مشکلات احتمالی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی از طراحی فرم ارزیابی واحد‌های ویژیلانس صنعتی با هدف شناسایی و تشویق شرکت‌های پیشرو در این حوزه خبر داد و افزود: در این برنامه، عملکرد شرکت‌ها در استقرار واحد‌های ویژیلانس و نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر کیفیت ارزیابی می‌شود تا مجموعه‌هایی که در این زمینه عملکرد مطلوبی دارند، شناسایی و معرفی شوند.

مهدی پیرصالحی با اشاره به برنامه تقدیر سالانه از شرکت‌های برتر در حوزه ویژیلانس صنعتی گفت: هدف اولیه این برنامه، تشویق شرکت‌ها و معرفی الگو‌های موفق است و در ادامه، امکان پیش‌بینی تسهیلات و امتیازات برای شرکت‌های برتر نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت تا زمینه توسعه نظام فارماکوویژیلانس و ارتقای کیفیت محصولات سلامت‌محور بیش از پیش فراهم شود.