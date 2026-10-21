به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حضور خستگی‌ناپذیر مردم فارس در میادین، در هشتمین ماه از تداوم این مقاومت، همچنان ادامه دارد.

مردم می گویند: فشار اقتصادی و آشوب‌های جهانی؛ پیامد‌های شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ است.

این رخداد که آشوب‌ها را در اروپا به همراه داشته، نشان می‌دهد که پیامد‌های این سیاست‌ها تنها محدود به آمریکا نیست.

همزمان، کلافگی رئیس‌جمهور آمریکا از ایستادگی ملت ایران و محقق نشدن وعده‌های مداوم او مبنی بر پایان سریع جنگ، در اظهارات رسانه‌ای وی نمایان شده است؛ این در حالی است که حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میادین، در هشتمین ماه از تداوم این مقاومت، همچنان ادامه دارد.