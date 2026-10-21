معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح نمایشگاه پوشاک زنانه و دخترانه «گوهرشاد»، بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، توسعه سرمایه‌گذاری و پیوند اصالت فرهنگی با نوآوری در صنعت پوشاک تأکید کرد.

نوآوری در پوشاک ایرانی، مسیر ترویج هنرمندانه فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی است

نوآوری در پوشاک ایرانی، مسیر ترویج هنرمندانه فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول مقابلی با بیان اینکه پوشاک بخشی از هویت فرهنگی و سبک زندگی جامعه است، افزود: توجه به زیبایی، کیفیت، تنوع و سلیقه نسل جوان در کنار حفظ اصالت ایرانی و اسلامی، می‌تواند به توسعه صنعت پوشاک و ترویج هنرمندانه فرهنگ عفاف و حجاب کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی و اقتصادی این صنعت، خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان و بازار مصرف، زمینه‌ساز رونق تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.

مقابلی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های بومی آذربایجان‌غربی، خواستار بهره‌گیری از توانمندی هنرمندان و تولیدکنندگان استان شده و ابراز امیدواری کرد نمایشگاه «گوهرشاد» به بستری مستمر برای توسعه بازار پوشاک ایرانی و اسلامی، تقویت هویت فرهنگی و رونق اقتصادی استان تبدیل شود.