داوطلب جمعیت هلال‌احمر شهرستان بهاباد با دانش امدادی و سرعت عمل خود، فرشته نجات کودکی در آستانه خفگی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان بهاباد، تصاویری که دوربین‌های مداربسته از یک واحد صنفی (آپاراتی) در شهرستان بهاباد استان یزد ثبت کرده‌اند، روایتگر لحظاتی دلهره آور، اما سرشار از امید است.

جایی که یک داوطلب جمعیت هلال‌احمر با دانش امدادی و سرعت عمل خود، فرشته نجات کودکی در آستانه خفگی شد.

این حادثه زمانی رخ داد که کودکی به همراه خانواده‌اش در وضعیت بحرانیِ خفگی و انسداد راه هوایی قرار گرفته و بی‌نهایت بی‌تاب و بی‌دفاع بود. در این لحظات حساس که ثانیه‌ها سرنوشت‌ساز بودند، «امیر قاسمی» که در محل کار خود حضور داشت، متوجه وخامت حال کودک می‌شود.

این داوطلب نیک‌اندیش با حفظ خونسردی و با بهره‌گیری از مهارت‌ها و آموزه‌های امداد و کمک‌های اولیه‌ای که پیش‌تر در دوره‌های هلال‌احمر فرا گرفته بود، بلافاصله اقدامات حیاتی (مانور‌های رفع انسداد راه هوایی) را روی کودک آغاز می‌کند.

خوشبختانه با تلاش‌های به‌موقع و حرفه‌ای او، راه هوایی کودک باز شده و نفس کشیدن به او بازمی‌گردد تا خانواده و حاضران در صحنه طعم شیرین زندگی دوباره فرزندشان را تجربه کنند.