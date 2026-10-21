مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز از کشف بیش از ۵ هزار لیتر نفت‌گاز قاچاق در ناحیه مرکزی اهواز و بازگشت محموله مکشوفه قاچاق به چرخه رسمی توزیع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون گفت: در ادامه طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، محموله‌ای با بیش از ۵ هزار و ۹۳۹ لیتر نفت‌گاز قاچاق در محدوده شهراهواز شناسایی و کشف شد.

وی افزود: این عملیات با هماهنگی و همکاری مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و با پشتیبانی و اقدام عملیاتی نیروی انتظامی انجام شد و محموله مکشوفه به‌طور کامل توقیف شد.

ایدون تصریح کرد: بر اساس روال جاری، پس از کشف هر محموله قاچاق، بار توقیف‌شده برای انجام مراحل تخلیه به محل تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز منتقل می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز می گوید: در این پرونده نیز محموله یادشده به همین محل منتقل و تخلیه شد تا پس از طی مراحل قانونی، فرآورده مکشوفه به چرخه رسمی توزیع بازگردد و از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: تداوم این اقدامات ضمن ضربه زدن به شبکه‌های قاچاق سوخت، نقش موثری در حفظ منابع و سرمایه‌های ملی، صیانت از فرآورده‌های نفتی و بازگرداندن آن‌ها به مسیر قانونی عرضه و مصرف دارد.

به گفته پرویز ایدون؛ از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۲۲ هزار و ۶۸۳ هزار لیتر نفتگاز قاچاق کشف شده و محموله‌های مکشوفه در محل تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز تخلیه شده است.