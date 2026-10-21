سفیر ازبکستان در دیدار با استاندار مازندران از علاقه‌مندی تجار کشورش به استفاده از ظرفیت‌های تولیدی استان و برنامه‌ریزی برای گسترش همکاری‌های تجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سفیر جمهوری ازبکستان در ایران از علاقه‌مندی تجار ازبکستانی به استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و محصولات مازندران خبر داد و بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو طرف تأکید کرد.

فریدالدین نصریوف در دیدار با مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، با قدردانی از میزبانی مسئولان استان گفت: نشست برگزارشده با حضور فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مازندران، نشان‌دهنده علاقه‌مندی تجار ایرانی به همکاری با ازبکستان و تمایل بازرگانان ازبکستانی به بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی مازندران است.

وی توسعه تعامل میان بازرگانان دو طرف را زمینه‌ای برای افزایش مبادلات تجاری دانست و افزود: علاقه‌مندی فعالان اقتصادی دو کشور می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های مشترک و شناسایی زمینه‌های سرمایه‌گذاری فراهم کند.

سفیر ازبکستان همچنین با اشاره به حضور یک مازندرانی در ریاست مشترک اتاق بازرگانی ایران و ازبکستان، این موضوع را فرصتی برای تقویت ارتباطات اقتصادی و تسهیل همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور برشمرد.

نصریوف با مثبت و سازنده ارزیابی کردن سفر سال گذشته هیأت مازندرانی به ازبکستان، از برنامه‌ریزی برای سفر مقامات و هیأت‌های تجاری در دو تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: دعوت از استاندار مازندران برای سفر به ازبکستان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تعاملات میان مازندران و استان فرغانه ازبکستان، تبادل هیأت‌های تجاری را اقدامی مؤثر برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم رایزنی‌ها میان مسئولان، اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، همکاری‌های اقتصادی دو طرف گسترش یابد.