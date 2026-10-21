معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به بهبود مرکز کنترل ترافیک هوشمند گفت: تعداد سامانه‌های ثبت تخلف سرعت قم از هفت سامانه به بیش از ۱۰۰ سامانه افزایش یافته و مرکز کنترل ترافیک جدید شهر نیز آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای رضا خانه‌زاد یزدی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به افزایش دوربین‌های ثبت تخلف سرعت در شهر قم از هفت دوربین به بیش از ۱۰۰ سامانه گفت: مرکز کنترل ترافیک هوشمند شهرداری قم در سال‌های گذشته وجود داشت، اما به مرور زمان کارایی لازم را از دست داده بود و یکی از اولویت‌های مدیریت شهری، احیای این مرکز و تبدیل آن به مرکزی در شأن شهر قم بود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: با تأکید شهردار قم، مرکز کنترل ترافیک جدید شهر از نظر فیزیکی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تکمیل شده و آماده ارائه خدمات است.

وی با بیان اینکه تجهیزات این مرکز به‌روز است، گفت: مدیریت داده‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت ترافیک امروز دنیاست و تلاش کرده‌ایم از داده‌های به‌دست‌آمده برای تصمیم‌گیری و راهبرد‌های کنترل ترافیک استفاده کنیم.

خانه‌زاد یزدی خاطرنشان کرد: سامانه‌های پلاک‌خوان سطح شهر نیز در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا داده‌های لازم برای مدیریت بهتر ترافیک در اختیار مرکز کنترل قرار گیرد.