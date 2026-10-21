مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصدی طرح ساخت مسیر دوم محور کنارتخته–دالکی (قطعه ب)، خبر داد و گفت: این طرح به طول ۶.۵ کیلومتر، با هدف ارتقای ایمنی تردد و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل در حال اجراست.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اصغر کشوریان با اشاره به روند اجرای طرح ساخت مسیر دوم محور کنارتخته–دالکی، قطعه (ب)، اظهار کرد: این طرح تا کنون به پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصدی رسیده و عملیات اجرایی آن با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در حال انجام است.

وی افزود: این مسیر به طول ۶ هزار و ۵۰۰ متر و با عرض آسفالت ۱۱ متر طراحی شده و از جمله طرح‌های مهم زیرساختی در حوزه توسعه و ارتقای شبکه راه‌های استان بوشهر به شمار می‌رود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر با تشریح مشخصات فنی این طرح بیان کرد: در این قطعه، ساخت ۱۸ دستگاه آبرو، سه دستگاه پل خاص، دو دستگاه تونل به طول مجموع ۵۸۹ متر و دو دستگاه پل روگذر و زیرگذر پیش‌بینی شده است.

کشوریان یادآور شد: تکمیل این طرح نقش مؤثری در ارتقای ایمنی عبور و مرور، افزایش ظرفیت تردد و بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در محور کنارتخته _دالکی خواهد داشت