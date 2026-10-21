به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان گفت: از سال ۲۰۲۱ (پایان اشغالگری آمریکا) تاکنون بیش از یک میلیون نفر افغان، خدمات سلامت روان این سازمان را دریافت کرده‌اند.

منوال دلارا در نشست اطلاع رسانی عمومی درباره سلامت روان که در سالن اجتماعات وزارت صحت عامه (بهداشت) افغانستان برگزار شد با اشاره به فشار‌های شدید روحی ـ روانی که در دهه‌ها جنگ بر مردم افغانستان وارد شده است افزود: ما با همکاری وزارت بهداشت افغانستان و دیگر جوامع محلی پیشرفت‌های چشمگیری در کاهش فشار‌های روحی ـ روانی مردم افغانستان برداشته‌ایم.

وی با اشاره به عملکرد سازمان جهانی بهداشت از سال ۲۰۲۱ تاکنون گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان بخش سلامت افغانستان در زمینه مداخلات مبتنی بر شواهد صحت روان و تقویت نیروی کاری این بخش آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند و از ۵ بخش حاد سلامت روان در بیمارستان‌های دولتی و گسترش دسترسی به خدمات تخصصی صحت روان حمایت شده است.

منوال دلارا افزود: بیش از ۱۰۰ هزار بروشور و بوستر آموزشی در سراسر کشور نیز برای افزایش آگاهی عمومی و تشویق مردم به دریافت کمک در زمان نیاز توزیع شده است.

وی گفت: سازمان جهانی بهداشت راهبرد ملی ۵ ساله صحت روان را تهیه و به زبان‌های دری و پشتو ترجمه و به صورت رسمی برای تایید به وزارت صحت عامه افغانستان ارائه کرده است.