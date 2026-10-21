سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۲۱ به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده و با هوشمندسازی فرایندها، زمان بازپرداخت مطالبات مالیاتی مودیان نیز به کمتر از دو ماه کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان امور مالیاتی کشور با تمرکز بر حمایت از بخش تولید و تأمین نقدینگی بنگاه‌ها، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ شاهد تحولی بزرگ در فرایند استرداد مالیات بر ارزش افزوده بوده است. با استقرار کامل سامانه مودیان و گذار به حکمرانی داده‌محور، میزان استرداد مالیات با ۷۵ درصد رشد به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید و زمان بازگشت منابع به فعالان اقتصادی به کمتر از دو ماه کاهش یافت.

تسریع در بازگشت منابع؛ از انتظار سال‌ها تا بازپرداخت در ۶۰ روز

با تغییر رویکرد این سازمان از «فقط وصولی» به «تنظیم‌گری و حمایتی»، در نیمه نخست سال جاری، حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات مالیاتی مودیان مسترد شده است. این رقم در مقایسه با ۲۱ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد چشمگیر ۷۵ درصدی در توان استرداد سازمان است.

در گذشته، فعالان اقتصادی و مودیان ممکن بود برای دریافت مطالبات خود بین یک تا دو سال در انتظار بمانند؛ اما با بهره‌گیری از زیرساخت‌های سامانه مودیان، این روند بازگشت منابع به چرخه فعالیت اقتصادی شتاب بیشتری گرفته است.

هوشمندسازی؛ کلید کاهش مراحل اداری و زمان استرداد

در راستای تحقق هدف «حکمرانی داده‌محور»، فرایند استرداد مالیات از یک روال پیچیده اداری به یک فرایند هوشمند تبدیل شده است. تعداد مراحل استرداد از ۹ مرحله به ۵ مرحله کاهش یافته است.

همچنین با استفاده از الگوریتم‌های سیستمی و هوشمند و حذف مداخلات انسانی، زمان بازپرداخت به کمتر از دو ماه رسیده است. این سرعت عمل، مستقیماً بر تامین سرمایه در گردش و حفظ نقدینگی بنگاه‌های تولیدی اثر مثبت می‌گذارد.

رویکرد جدید سازمان، بر این اصل استوار است که سیستم مالیاتی نباید مانعی بر سر راه تولید باشد، بلکه باید به عنوان بازوی تسهیل‌گر در اقتصاد عمل کند. کوتاه‌شدن زمان بازگشت مالیات بر ارزش افزوده، در واقع بازگرداندن سریع‌تر منابع به چرخه تولید است که منجر به بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی می‌شود.

این تحولات که نتیجه مستقیم استقرار سامانه مودیان و هوشمندسازی فرایندهاست، نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی با تمرکز بر دقت در وصول و سرعت در استرداد، در مسیر ایجاد تعادل میان تأمین درآمد‌های دولت و حمایت از توان مالی بنگاه‌های اقتصادی حرکت می‌کند.