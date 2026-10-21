به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، لیگ برتر بسکتبال در بخش آقایان از از پنجشنبه سی‌ام مهرماه با حضور ۱۲ تیم به صورت رسمی آغاز می‌شود.

در یکی از این دیدار‌ها تیم پالایش نفت آبادان در مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور از استقلال تهران پذیرایی می‌کند.

علی آرزومندی سرمربی پالایش نفت آبادان گفت: برای این دیدار آماده هستیم و نقاط ضعف و قوت حریف خود را تجزیه و تحلیل کرده‌ایم.

وی افزود: لیگ امسال با توجه به سرمایه گذاری تیم‌های حاضر شرایط سخت تری در مقایسه با سال‌های گذشته دارد و تیم‌ها برای کسب عنوان قهرمانی راه سخت و دشواری را پیش رو خواهند داشت.

این دیدار روز پنجشنبه ساعت ۱۵ برگزار می شود.