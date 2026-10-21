اجتماع شبانه زنجانی‌ها با عطر پیروزی کشتی‌گیران، حال و هوای غیرت و بالندگی به خود گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تیم امید کشتی آزاد ایران در رقابت‌های اخیر با کسب ۴ طلا و عنوان قهرمانی جهان در خاک آمریکا، افتخارآفرینی کرد.

حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به مدیران، مربیان، کشتی گیرانِ غیور تیم و ملت بزرگ ایران به خصوص نسل جوانِ قهرمانِ میهن تبریک گفتند.

اجتماع شبانه زنجانی‌ها هم با عطر پیروزی کشتی‌گیران، حال و هوای غیرت و بالندگی به خود گرفت.