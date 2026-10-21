به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهرداد مرادمند در بازدید از طرح‌های کشاورزی و دامپروری شهرستان برخوار، اجرای طرح‌های تسطیح لیزری اراضی کشاورزی، لوله‌گذاری و بهینه‌سازی مصرف آب را از اقدامات ضروری برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی دانست.

وی با اشاره به اهمیت تسطیح لیزری اراضی کشاورزی گفت: اجرای این روش با بهبود توزیع آب در سطح مزارع، راندمان آبیاری را افزایش می‌دهد، تلفات آب را کاهش می‌دهد و زمینه رشد بهتر محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت سازگاری کشاورزی با شرایط اقلیمی استان گفت: با توجه به محدودیت منابع آب، حمایت از کشت‌های کم‌آب‌بر و اصلاح الگوی کشت از اولویت‌های بخش کشاورزی است.

مرادمند افزود: توسعه محصولاتی نظیر پسته، گل محمدی و زعفران و جایگزینی تدریجی کشت‌های کم‌آب‌بر به‌جای محصولات پرآب‌بر در دستور کار قرار دارد.

وی در این سفر از کارمندان نمونه جهاد کشاورزی برخوار نیز تجلیل کرد.