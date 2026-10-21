به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زهرا محمدی لندی گفت: این اقلام با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های رفاهی بیماران بستری و بهبود شرایط آسایش آنان در این مرکز درمانی تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در تأمین نیاز‌های مراکز درمانی، اظهار کرد: همراهی مردم و نهاد‌های مردمی می‌تواند در تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز بیمارستان‌ها و بهبود کیفیت خدمات درمانی نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه افزود: بیمارستان شهدای ایذه به‌عنوان یکی از مراکز اصلی درمانی منطقه، علاوه بر پذیرش بیماران شهرستان، به مراجعان مناطق همجوار نیز خدمات ارائه می‌دهد و تأمین امکانات رفاهی مورد نیاز بیماران، از جمله اقلام ضروری برای دوران بستری، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم مشارکت‌های مردمی در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: همکاری خیرین و مجموعه‌های مردمی در تأمین نیاز‌های مراکز بهداشتی و درمانی می‌تواند به ارتقای امکانات، بهبود شرایط بستری بیماران و افزایش رضایتمندی مراجعان کمک کند.

تأمین اقلام رفاهی بیمارستان‌ها در کنار امکانات و تجهیزات درمانی، از جمله نیاز‌هایی است که می‌تواند در بهبود شرایط اقامت بیماران بستری مؤثر باشد؛ موضوعی که با توجه به حجم مراجعه‌کنندگان به بیمارستان شهدای ایذه، توجه مستمر مسئولان و مشارکت بیشتر خیران را می‌طلبد.