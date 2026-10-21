زهرا مبشری نسب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، پدیده جوی غالب طی ۵ روز آینده افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هواست.

وی افزود: روند کاهش دمای هوا از امروز آغاز و هوای سرد شبانه تا اواسط هفته آینده ماندگار است.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۲۳ درجه می‌رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۷ درجه سانتیگراد می‌رسد.

مبشری نسب گفت: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۷ تا ۲۳ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته شهر‌های فریمان با ۲ درجه و داورزن با ۳۲ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین شهر‌های استان بوده‌اند.