به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌سرپرست واحد حفظ و نگهداری تاسیسات شهرداری بجنورد گفت: در راستای بهبود زیرساخت‌های شهری و افزایش کیفیت محیطی، در شش ماهه سال جاری، تعداد ۵۴ عدد چراغ روشنایی پایه بلند در بوستان‌های شهر نصب و جایگزین پایه‌های کوتاه پیشین شد.

مهندس جعفری گفت: این اقدام با هدف تقویت سطح روشنایی در محیط‌های سبز، افزایش دید در شب و در نهایت ارتقای امنیت شهروندان در ساعات تاریک صورت گرفته است.

وی افزود: جایگزینی این تجهیزات، علاوه بر پوشش گسترده‌تر نور، باعث کاهش نقاط کور در پارک‌ها شده و محیطی ایمن‌تر را برای تردد خانواده‌ها و شهروندان فراهم می‌آورد.