به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شب‌های ایستادگی ملت ایران، اکنون دیگر نه فقط یک حرکت داخلی، بلکه به یک پدیده تأثیرگذار در معادلات بین‌المللی تبدیل شده است. همزمان با دویست و سی و چهارمین شب از این حضور پرشور، تأثیرات جنگ نابرابر آمریکا و حامیانش بر اقتصاد جهانی به وضوح نمایان شده است.

در حالی که ایران اسلامی با تکیه بر توان داخلی و مقاومت مردمی، سال‌ها تحریم را پشت سر گذاشته، دشمنان در جبهه مقابل، از دیدن کوچکترین بحران اقتصادی به لرزه افتاده‌اند.

تنگه هرمز؛ از تهدید تا کابوس

یکی از شرکت‌کنندگان در اجتماع مردمی ساری با اشاره به تحولات اخیر گفت: «آمریکایی‌ها دنبال تجزیه ایران بودند، الان بستن تنگه هرمز و اشتباهاتی که انجام دادند، بالای جان خودشان آمده است.» این جمله، بازتاب حقیقتی است که کارشناسان بین‌المللی نیز به آن اذعان دارند؛ تنگه هرمز که روزی میدان تهدید ایران بود، امروز به اهرم فشار بر پاشنه آشیل اقتصاد غرب تبدیل شده است.

در ادامه این حرکت مردمی، مردم با مقایسه ایستادگی ایران و شکنندگی دشمنان، به تفاوت‌های آشکار میان دو جبهه اشاره کردند. شهروند دیگری در این باره گفت: «نزدیک ۵۰ سال است که از طرف آنها تحریم هستیم، ولی مردم آنها یک تحریم را نتوانستند تحمل کنند. بنزین و گازوئیل در فرانسه و آمریکا سر به فلک کشیده است.»

شهروندی هم در گفتگو با خبرنگار صداوسیما با تأکید بر اینکه دشمن در توهم شکست ایران بوده است، تصریح کرد: «فکر می‌کردند ما سست هستیم، در صورتی که سست خودشان هستند و ما هر روز اتحادمان بیشتر خواهد شد.»

باتلاق خودساخته؛ استیصال ترامپ و نتانیاهو

دشمنانی که به خیال باطل خود می‌خواستند با انواع فشارها، ملت ایران را از پای درآورند، این روز‌ها در باتلاقی که خود ساخته‌اند گیر افتاده‌اند. سیاست‌های جنگ‌طلبانه رهبران آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه‌تنها ایران را به زانو درنیاورد، بلکه نظم اقتصادی جهان را با بحران مواجه کرده است. مردمی که هر شب در میدان‌ها حاضر می‌شوند، دقیقاً پایان همین جنگ‌افروزی را تصویرسازی می‌کنند. دنیا این روز‌ها تاوان جنگ‌طلبی جنگ‌افروزانی، چون ترامپ و نتانیاهو را می‌دهد؛ اما وعده داده شده است که میدان حضور دشمنان مشخص شود.

معادلاتی بزرگ‌تر از برنامه‌ریزی دشمن

مردم دیار علویان در کنار دیگر هموطنان در دویست و سی و چهارمین شب مقاومت، پیامی روشن به جهانیان مخابره کردند: «معادلات منطقه و جهان بیشتر از آن چیزی است که دشمنان برایش برنامه‌ریزی کرده‌اید.» این حضور مستمر، نشان‌دهنده قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی در مدیریت بحران‌های جهانی است و اثبات می‌کند که اراده یک ملت متحد، می‌تواند تمامی محاسبات دشمنان را بر هم بزند.

گزارش از دیوارگر