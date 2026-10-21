قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، افزایش داشت.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۲۸۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۲۶ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت و سکه طرح جدید نیز با یک میلیون تومان افزایش قیمت، به ترتیب ۲۶۷ و ۲۵۹ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم بدون تغییر نرخ، ۱۴۱ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه نیز با یک میلیون تومان کاهش قیمت، ۷۵ میلیون تومان فروخته شد.

نرخ هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با شش هزار تومان افزایش قیمت در بازار مشهد ۴۹۲ هزار تومان داد و ستد شد.