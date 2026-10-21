به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا پایان هفته به خصوص برای ۲۴ ساعت آینده علاوه بر روند کاهشی دمای هوا، گاهی افزایش سرعت وزش باد در پاره‌ای از نقاط قابل پیش بینی است و وقوع کمینه دمای پنج درجه سلسیوس از فردا ۳۰ مهر تا اوایل هفته ِآینده برای بیرجند، اسدیه و قاین و وقوع یخبندان در سربیشه پیش بینی می‌شود.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته طبس و بندان با بیشینه دمای ۳۵ درجه سیلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان بین ۷ و ۲۸ درجه سیلسیوس ثبت شد.