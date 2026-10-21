کتاب «تولد دوباره شهر»، روایت موکب‌هایی که شهر را زنده نگه داشتند به کوشش بهزاد دانشگر و تدوین لیلا نیکخواه، در نشر معارف منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب در ۱۳ گذر روایت انسان‌هایی است که در دل شب‌های سخت، با حضور در موکب‌های سطح شهر، چراغ خدمت، همدلی و امید را روشن نگه داشتند.

«تولد دوباره شهر»روایت روز‌هایی است که در میان صدای انفجار و آسمان تیره، جریان دیگری در زمین شکل گرفت؛ جریان مردمی که ایستادند، خدمت کردند و نگذاشتند زندگی در شهر متوقف شود.

این اثر بیش از آنکه صرفاً گزارشی از یک دوره سخت باشد، روایت انسان‌هایی است که در شرایط دشوار، انتخاب کردند در کنار دیگران بمانند.

آدم‌هایی که شاید نامشان در جایی ثبت نشده باشد، اما حضورشان در خیابان‌ها و موکب‌ها بخشی از حقیقت آن روزها را شکل داد. هرکس به اندازه توان خود کاری کرد؛ یکی دست به کار شد، دیگری خدمتی ارائه داد و دیگری در کنار مردم ایستاد.

عنوان تولد دوباره شهر به همین بازگشت زندگی اشاره دارد؛ به اینکه حتی در سخت‌ترین شب‌ها نیز می‌توان روزنه‌ای از امید و زندگی پیدا کرد.

در حالی که صدای انفجار، اضطراب را به خانه‌ها می‌برد، در گوشه‌وکنار شهر کسانی بودند که با کار و خدمت خود اجازه ندادند ترس، تمام فضای شهر را دربر بگیرد. آنچه شکل گرفت، تصویری از همدلی اجتماعی و مسئولیتی بود که مردم نسبت به یکدیگر احساس می‌کردند.

کتاب«تولد دوباره شهر»در نشر معارف چاپ و روانه بازار نشر شد.