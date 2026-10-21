تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور در شرایطی به مصاف تراکتور تبریز می‌رود که طلایی‌پوشان پس از پیروزی برابر آلومینیوم اراک به دنبال ادامه روند رو به رشد خود هستند.

زرد پوشان صنعت نفت آبادان فردا - پنجشنبه، سی ام مهر، مهمان تراکتور تبریز

زرد پوشان صنعت نفت آبادان فردا - پنجشنبه، سی ام مهر، مهمان تراکتور تبریز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۷ تیم تراکتور تبریز در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان تیم صنعت نفت آبادان است.

صنعت نفت در دیدار گذشته خود در لیگ برتر مقابل الومینیوم اراک با نتیجه ۲ بر یک پیروز و ۷ امتیازی شد.

شاگردان سید سیروس پورموسوی تا هفته نهم در جایگاه پانزدهم جدول قرار دارند.

تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور در شرایطی به مصاف تراکتور تبریز می‌رود که طلایی‌پوشان پس از پیروزی برابر آلومینیوم اراک به دنبال ادامه روند رو به رشد خود هستند و در سوی مقابل، تراکتور برای استفاده از امتیاز میزبانی و تثبیت موقعیت خود در جمع مدعیان، به سه امتیاز این مسابقه چشم دوخته است.

رقابت صنعت‌نفت آبادان و تراکتور تبریز در حالی برگزار می‌شود که ۲ تیم با شرایط متفاوتی پا به این میدان می‌گذارند، صنعت‌نفت پس از تغییرات کادر فنی و حضور سید سیروس پورموسوی روی نیمکت امیدوار است با تکیه بر انسجام بیشتر و اصلاح نقاط ضعف از این دیدار خارج از خانه امتیاز بگیرد.

پیروزی صنعت‌نفت برابر آلومینیوم اراک در هفته گذشته علاوه بر کسب سه امتیاز ارزشمند، از نظر روحی نیز می‌تواند برای بازیکنان این تیم اهمیت زیادی داشته باشد.