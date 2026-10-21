مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: این شرکت، فرآیند واگذاری اراضی ناحیه صنعتی شهرستان خَفر را به سرمایه‌گذاران آغاز کرد.

عبا به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در بازدید از ناحیه صنعتی خفر با تأکید بر آماده بودن اراضی این منطقه، اظهار داشت: تلاش می‌شود مراحل اداری و اجرایی واگذاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با دعوت از فعالان اقتصادی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران بومی، از ظرفیت این ناحیه برای توسعه فعالیت‌های صنعتی در امتداد محور ارتباطی شیراز، جهرم، لار و بندرعباس خبر داد.

این ناحیه صنعتی در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار طراحی شده و زیرسازی مرحله نخست آن به پایان رسیده است. بر اساس گزارش‌های موجود، شبکه داخلی آب و خط انتقال آب در این ناحیه اجرا شده و آب مورد نیاز تأمین شده است.

همچنین در حال حاضر امکان تأمین ۲ مگاوات برق فراهم است؛ اما برای ایجاد زیرساخت پایدار و تأمین برق مطمئن واحد‌های تولیدی، اجرای خط انتقال برق ضروری است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اهمیت همکاری مسئولان، پیگیری و تخصیص اعتبارات عمرانی برای اجرای خط انتقال برق و تکمیل سایر زیرساخت‌های ضروری را خواستار شد.

وی تأکید کرد : تکمیل زیرساخت‌ها در کنار تسهیل فرآیند واگذاری اراضی، زمینه استقرار واحد‌های تولیدی را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی منطقه داشته باشد.