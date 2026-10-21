مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کسب ۶۲ رتبه کشوری دانش‌آموزان استان در جشنواره‌های علمی، پژوهشی و مهارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مرتضوی در آئین تجلیل از برگزیدگان استانی و کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی و داناب گفت: دانش‌آموزان خراسان جنوبی در چهار رویداد مهم آموزشی شامل جشنواره نوجوان خوارزمی، طرح داناب، المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌ها و جشنواره علمی پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی حضور فعالی داشتند و دستاورد‌های ارزشمندی کسب کردند.

وی افزود: در جشنواره نوجوان خوارزمی، با هدف شناسایی استعدادها، هدایت تحصیلی و شغلی و تقویت خلاقیت و مهارت‌های دانش‌آموزان، ۳۱ هزار دانش‌آموز در مرحله مدرسه‌ای شرکت کردند و در نهایت ۲۸ رتبه کشوری به دست آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح داناب با محوریت فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب گفت: در این طرح هزار و ۴۴۳ اثر به مرحله استانی راه یافت که از میان آنها ۳۱ نفر در قالب ۱۷ اثر به‌عنوان برگزیده استانی انتخاب شدند.

مرتضوی افزود: در المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌ها نیز ۷۵۵ هنرجو در مرحله شهرستانی حضوری شرکت کردند و ۲۱ نفر به مرحله کشوری راه یافتند.

وی همچنین از موفقیت دانش‌آموزان استان در جشنواره علمی پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی خبر داد و گفت: ۷ هزار و ۷۶۲ دانش‌آموز در این جشنواره مشارکت داشتند که حاصل آن کسب ۳۴ رتبه کشوری و دستیابی استان به جایگاه چهارم مشترک با استان البرز بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت علمی، پژوهشی و مهارتی دانش‌آموزان استان است و تقویت زیرساخت‌های پژوهش‌سرا‌ها و هنرستان‌ها و حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزی، زمینه‌ساز دستاورد‌های بیشتر در آینده خواهد بود.