ویتنام و مالزی، بر تقویت همکاری‌های نظامی، توسعه صنایع دفاعی و گسترش همکاری در زمینه امنیت سایبری و مأموریت‌های حافظ صلح سازمان ملل متحد توافق کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، ویتنام و مالزی در نخستین گفت‌وگوی سیاست دفاعی دو کشور در هانوی، بر تقویت همکاری‌های نظامی، توسعه صنایع دفاعی و گسترش همکاری در زمینه امنیت سایبری و مأموریت‌های حافظ صلح سازمان ملل متحد توافق کردند.

نخستین گفت‌وگوی سیاست دفاعی ویتنام و مالزی به ریاست مشترک ژنرال نگوین ترونگ تانگ، معاون وزیر دفاع ویتنام و داتوک لقمان حکیم علی، دبیرکل وزارت دفاع مالزی در هانوی برگزار شد.

در این نشست دو طرف بر ضرورت اجرای توافق‌های پیشین و گسترش همکاری‌های دفاعی در حوزه‌های مورد علاقه مشترک تأکید کردند.

نگوین ترونگ تانگ پیشنهاد کرد: همکاری‌های دفاعی به یکی از محور‌های اصلی روابط دوجانبه تبدیل شود، تبادل هیئت‌های نظامی، برگزاری گفت‌و‌گو‌ها و رایزنی‌های دفاعی، توسعه صنایع دفاعی، همکاری میان نیرو‌های مسلح و ارتقای آموزش و مهارت‌های نیروی انسانی از جمله محور‌های پیشنهادی وی بود.

وی همچنین خواستار تقویت هماهنگی و حمایت متقابل دو کشور برای حفظ مواضع مشترک اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا، آسه‌آن، در مسائل امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی شد و بر گسترش همکاری در زمینه پزشکی نظامی، امنیت سایبری و عملیات حفظ صلح سازمان ملل تأکید کرد.

دبیرکل وزارت دفاع مالزی نیز بر اهمیت نخستین گفت‌وگوی سیاست دفاعی دو کشور برای ایجاد فرصت‌های جدید همکاری تأکید کرد و خواستار گسترش هماهنگی‌ها در زمینه تبادل هیئت‌ها، آموزش نظامی، صنایع دفاعی و علم و فناوری شد.

دو طرف همچنین بر اهمیت تقویت مشارکت راهبردی جامع و حمایت از نقش محوری آسه‌آن در حفظ صلح، ثبات و همکاری منطقه‌ای تأکید کردند.