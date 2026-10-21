سازمان جهاد کشاورزی گلستان در اطلاعیه‌ای با اشاره به افزایش آفت مگس مدیترانه‌ای در باغ‌ها از باغداران خواست با ردیابی و مبارزه به موقع با این آفت از بروز خسارت جلوگیری کنند.

باغداران گلستان مراقب مگس مدیترانه‌ای باشند؛ تاکید جهاد کشاورزی بر ردیابی و مبارزه به موقع با آفت

باغداران گلستان مراقب مگس مدیترانه‌ای باشند؛ تاکید جهاد کشاورزی بر ردیابی و مبارزه به موقع با آفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در این اطلاعیه از صاحبان باغ‌ها به ویژه مرکبات خواسته شده در صورت مشاهده آفت مگس مدیترانه‌ای در باغ‌ها به کارشناسان جهاد کشاورزی برای دریافت مشاوره مراجعه کنند.

مگس مدیترانه‌ای یکی از مخربترین و خطرناکترین آفات محصولات کشاورزی محسوب می‌شود و به بیش از سیصد نوع گیاه و درخت حمله می‌کند.

تله گذاری، شخم سطحی کف باغ، جمع آوری میوه‌های ریخته شده از درخت و دفن آن در عمق نیم متری زمین و محلول پاشی را مهمترین روش‌های مقابله با مگس مدیترانه‌ای است.