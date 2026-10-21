طباطبایی بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برگزاری انتخابات و آمادگی برای مدیریت بحران تأکید کرد و نسبت به قصور برخی ادارات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مهدی طباطبائی با اشاره به اهمیت سرشماری پیش‌رو گفت: «آمار دقیق جمعیت نقش مهمی در برنامه‌ریزی، تخصیص اعتبارات و تعیین سهم درآمدی روستا‌ها و شهرداری‌ها دارد.» وی با یادآوری اینکه سرشماری هر ۱۰ سال یکبار در کشور انجام می‌شود، از همه دستگاه‌ها خواست همکاری لازم را با مجموعه فرمانداری داشته باشند.

فرماندار ویژه در بخش دیگر سخنان خود به اولویت‌های امسال شهرستان پرداخت و ضمن تشکر از مدیرانی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد، تصریح کرد: «میانگین پیشرفت اولویت‌ها ۳۵ درصد است و قصور دستگاه‌هایی که کم‌کاری کرده‌اند قابل قبول نیست. اگر جبران نکنند، کم‌کاری آنها به مدیران استانی شان انتقال خواهد یافت.»

طباطبائی برگزاری انتخابات در آبان‌ماه را یکی از وظایف مهم حوزه اجرایی دانست و بر انجام به‌موقع تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم تأکید کرد و هشدار داد که کوتاهی و تأخیر در این زمینه قابل قبول نیست.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی شهرستان در برابر حوادث احتمالی و بارندگی‌های پیش‌رو، به ویژه رفع مشکلات سیل‌بند غربی شهرستان، تأکید کرد و خواستار هماهنگی اعضای ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله منابع طبیعی، راهداری، راه و شهرسازی و شهرداری‌ها شد.

فرماندار ویژه در پایان بر ضرورت حضور میدانی مدیران در میان مردم تأکید کرد و از مسئولان خواست با برپایی میز خدمت در ادارات و شرکت در اجتماعات عمومی، ارتباط مستقیم و مستمر با شهروندان را در اولویت قرار دهند.