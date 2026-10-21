به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران، با تأکید بر ضرورت پیوند سرمایه‌های فرهنگی و ادبی با کالبد شهر گفت: شهر می‌تواند بستری برای بازنمایی هویت تاریخی و فرهنگی یک ملت باشد. پیوند ادبیات و هنر با فضای شهری، فرصتی است تا میراث معنوی ایران از محدوده کتاب‌ها و محافل ادبی فراتر برود و در زندگی روزمره مردم حضور پیدا کند، شهروندان در مواجهه‌ای روزمره با اندیشه و زیبایی‌شناسی ادبیات قرار می‌گیرند و این میراث به بخشی زنده از تجربه زیست شهری تبدیل می‌شود.

مهدی مذهبی در ادامه با اشاره به اجرای بیش از ۲۰ قطعه شعر خوشنویسی‌شده در خیابان حافظ و خلق تجربه هنری در پیوند با ادبیات افزود: «اجرای ۳۰ قطعه دیگر در خیابان حافظ ادامه می یابد تا این اقدام نقطه آغاز جریانی مستمر برای حضور ادبیات فارسی در فضاهای شهری باشد.

وی گفت:برنامه ما این است که با تداوم این مسیر در خیابان‌های دیگر تهران، ظرفیت نام‌ها، خاطره‌ها و هویت فرهنگی هر محدوده را به فرصتی برای خلق تجربه‌های هنری در شهر تبدیل کنیم؛ تا شهروندان نه‌فقط از کنار آثار ادبی، بلکه در دل یک روایت فرهنگی شهری عبور کنند.»