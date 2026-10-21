مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران اعلام کرد: این محموله شامل ۴۲۵ تن کنجاله سویا و ۱۰۰ تن روغن خام سویا است و نخستین تریلر آن به کشور مقصد حرکت کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما امین افقی گفت: این محموله شامل ۴۲۵ تن کنجاله سویا و ۱۰۰ تن روغن خام سویا است که با بهره مندی از مزیت‌ها و مشو‌های صادراتی به کشور هدف صادر شد.

وی افزود: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، توسعه صادرات و صادرات مجدد است. در منطقه آزاد مازندران، با بهره‌مندی از زیرساخت‌های لجستیکی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) و موقعیت ژئوپولیتیک این منطقه در دریای کاسپین، این توفیق را داشتیم که با اعمال مزیت‌ها، معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد برای واحد‌های تولیدی محدوده، نخستین محموله صادرات مجدد را به کشور هدف داشته باشیم.