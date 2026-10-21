اهدای ۱۲ میلیارد ریال برای تکمیل پایگاه انتقال خون کاشمر

امیدرضا میرجردوی، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت کاشمر، گفت: خانواده خیراندیش رحیمی با اهدای ۱۲ میلیارد ریال به این مجمع، در تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای تکمیل و راه‌اندازی پایگاه انتقال خون شهرستان مشارکت کردند.

کشف ۷۴ تلفن همراه سرقتی در مرز دوغارون

سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد هنگام بازرسی از مسافران عبوری در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان در گذرگاه زمینی دوغارون، یک محموله شامل ۷۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی را کشف کردند. این تعداد تلفن همراه، شامل ۷۰ دستگاه تلفن همراه هوشمند و ۴ دستگاه تلفن همراه نسل قدیم، به اضافه ۲ دستگاه منبع تغذیه سیار و ۲ قطعه الکترونیکی بوده که در وسایل همراه یک تبعه افغانستانی شناسایی شدند.