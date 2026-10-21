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در این بسته خبری، اخبار کوتاه از شهرستانهای خراسان رضوی آمده است. این بسته تا پایان امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ به روزرسانی میشود.
اهدای ۱۲ میلیارد ریال برای تکمیل پایگاه انتقال خون کاشمر
امیدرضا میرجردوی، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت کاشمر، گفت: خانواده خیراندیش رحیمی با اهدای ۱۲ میلیارد ریال به این مجمع، در تأمین زیرساختهای موردنیاز برای تکمیل و راهاندازی پایگاه انتقال خون شهرستان مشارکت کردند.
کشف ۷۴ تلفن همراه سرقتی در مرز دوغارون
سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد هنگام بازرسی از مسافران عبوری در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان در گذرگاه زمینی دوغارون، یک محموله شامل ۷۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی را کشف کردند. این تعداد تلفن همراه، شامل ۷۰ دستگاه تلفن همراه هوشمند و ۴ دستگاه تلفن همراه نسل قدیم، به اضافه ۲ دستگاه منبع تغذیه سیار و ۲ قطعه الکترونیکی بوده که در وسایل همراه یک تبعه افغانستانی شناسایی شدند.