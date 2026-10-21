شهردار سنگر گفت: ۲ واحد مسکونی در ۲ آپارتمان مجاور، واقع در بخش سنگر شهرستان رشت، به دلیل نشت گاز و انفجار، تخریب شد.

تخریب 2 واحد مسکونی در سنگر در پی نشت گاز تخریب 2 واحد مسکونی در سنگر در پی نشت گاز تخریب 2 واحد مسکونی در سنگر در پی نشت گاز تخریب 2 واحد مسکونی در سنگر در پی نشت گاز تخریب 2 واحد مسکونی در سنگر در پی نشت گاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهردار سنگر گفت: در پی بی احتیاطی مستاجر، نشت گاز و وقوع انفجار، ۲ واحد مسکونی در ۲ آپارتمان مجاور هم در سنگر، حدود ۸۰ درصد تخریب شد و به دیگر واحد‌ها هم ۲۰ درصد خسارت وارد شد.

مجید مهروانی با بیان اینکه کارشناسان در حال بررسی علت دقیق این حادثه هستند، افزود: یکی از ساکنان این واحد‌ها به دلیل سوختگی و جراحت، به بیمارستان منتقل شد.

وی با بیان اینکه این حادثه سبب قطعی آب، برق و گاز مشترکان این ۲ آپارتمان شده است گفت: شهرداری سنگر در تلاش است تا شرایط اسکان خانواده‌هایی که دچار قطعی گاز و آب و برق شده‌اند را فراهم کند.

شهردار سنگر گفت: کارکنان خدمات شهری آماده خدمات رسانی به خانواده‌های آسیب دیده هستند.