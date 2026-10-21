به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشرشده در پایگاه استنادی الزویر (Elsevier) و ارزیابی محققان دانشگاه استنفورد، دکتر احمد همایی عضو برجسته هیات علمی دانشگاه هرمزگان، در جزء دو درصد دانشمندان برتر و پراستناد جهان قرار گرفت.

بر پایه این رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی که با اتکا به داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) تدوین شده است، دکتر همایی موفق شده است در هر دو فهرست، عملکرد کل دوران فعالیت علمی (Career-long) و عملکرد استنادی یک‌ساله (Single-year) جای گیرد.

حضور هم‌زمان در هر دو فهرست ارزیابی، بیانگر استمرار اثربخشی، مرجعیت علمی و پیوستگی فعالیت‌های پژوهشی این پژوهشگر برجسته در عرصه تولید دانش و گسترش مرز‌های علم در تراز جهانی است.

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نظام رتبه‌بندی استنفورد _ الزویر سالانه با تحلیل شاخص‌های علم‌سنجی از جمله شمار استنادها، شاخص هرش (H-index)، شاخص تعدیل‌شده اشتراکی (hm-index) و جایگاه نویسندگان در مقالات، پژوهشگران سرآمد و پیشرو جهان را در حوزه‌های تخصصی مختلف شناسایی و معرفی می‌کند.