مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‌تهران از شناسایی و جمع‌آوری ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان‌های پاکدشت و دماوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‌تهران گفت: با هوشیاری همکاران فنی ما در منطقه برق پاکدشت در مورد نحوه استفاده از برق غیرمجاز در یک کارگاه متروکه، ۱۰ دستگاه ماینر شناسایی و جمع‌آوری شد.

‌وی افزود: ۲ دستگاه ماینر نیز با تلاش نیرو‌های انتظامی از یک منزل مسکونی در شهرستان دماوند کشف و ضبط شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: توان مصرفی این ماینر‌ها بالغ بر ۴۱ کیلووات و انرژی مصرفی ماهانه آنها بالغ بر ۲۹۳۷۶ کیلووات ساعت است که معادل برق مصرفی ماهانه ۹۸ خانوار در فصل گرم است.

محمودی بیان کرد: از ابتدای امسال ۴۹ مزرعه با ۹۰۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی، توان مصرفی این دستگاه‌ها را ۳۰۷۳ کیلووات بیان کرد و افزود: با جمع‌آوری این ماینر‌ها از اتلاف بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی در ماه معادل مصرف برق ماهیانه ۷۳۷۶ خانواده در فصل گرم سال جلوگیری به عمل آمده است.