تیم ملی گلبال بعد از شکست امروز برابر چین، در مصاف با ژاپن هم متحمل شکست شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دیدار تیم ملی گلبال در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی، امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) برابر ژاپن برگزار شد.

در این دیدار، تیم ملی ایران با نتیحه ۹ به ۲ باخت. این تیم در اولین دیدار امروز خود برابر چین هم ۹ به ۵ متحمل شکست شده بود.

با دیدار برابر ژاپن، دیدار‌های تیم ملی گلبال در مرحله گروهی با کسب جایگاه چهارم به پایان رسید. این تیم دیدار‌های خود را باید در مرحله نیمه نهایی ادامه دهد. چین حریف ایران در این مرحله است.

دیدار تیم‌های ملی گلبال ایران و چین در مرحله نیمه نهایی روز پنجشنبه برگزار می‌شود.