به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح که با حضور استاندار و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، گفت: اجرای کنارگذر روستای سفیدآبه از مطالبه‌های دیرینه مردم منطقه بود که با توجه به ضرورت بهبود شرایط عبور و مرور و رفع مشکلات موجود در این محدوده، عملیات اجرایی آن آغاز شد.

مهدی پارسی افزود: این طرح به طول یک‌هزار و ۶۰۰ متر و با اعتبار ۶۲ میلیارد تومان اجرا می‌شود و تلاش بر این است با تسریع در روند اجرای عملیات، زمینه بهره‌برداری از آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای در استان بیان کرد: بهبود شرایط تردد، ارتقای ایمنی کاربران راه و پاسخگویی به مطالبات مردم از اولویت‌های این اداره کل است و اجرای کنارگذر سفیدآبه نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: اجرای این طرح می‌تواند با بهبود عبور و مرور وسایل نقلیه، کاهش مشکلات ترافیکی در محدوده روستا و تسهیل رفت‌وآمد ساکنان و سایر کاربران جاده‌ای، نقش موثری در افزایش ایمنی این مسیر داشته باشد.