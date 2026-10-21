به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی‌اکبر جهانی‌نژاد، فرمانده سپاه شهرستان ری، از شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته اخلال در توزیع دارو به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

وی تصریح کرد که این شبکه گسترده، در پی اقدامات دقیق سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ری شناسایی و تمامی متهمان پرونده با دستور مقام قضایی دستگیر شدند. بر اساس دستورات قضایی، وثیقه‌ای به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای متهمان تعیین شده است.

فرمانده سپاه ری در پایان تأکید کرد: مبارزه با فساد و برخورد قاطع با اخلال‌گران در حوزه بهداشت و درمان، تا ریشه‌کن شدن این جریان‌ها ادامه خواهد داشت.