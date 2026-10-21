جمعی از خواهران جهادی وجامعه بسیج زنان با همکاری ستاد پشتیبانی جنگ شهرستان سوادکوه‌شمالی، اقدام به پخت و بسته بندی مربا خانگی، برای ارسال به مناطق عملیاتی جنوب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در حرکتی که یادآور روز‌های ایثاروفداکاری دوران دفاع مقدس است، جمعی از خواهران جهادی حوزه‌های حضرت فاطمه س، حضرت زینب س، حضرت نرجس س وجامعه بسیج زنان با همکاری خیرین منطقه وستاد پشتیبانی جنگ شهرستان سوادکوه‌شمالی، ضمن زنده نگه داشتن فرهنگ همدلی و پشتیبانی، اقدام به پخت و بسته بندی مربا خانگی، برای ارسال به مناطق عملیاتی جنوب کردند.

‌ در این عملیات فرهنگی-جهادی، حدود ۵۰۰ کیلوگرم مربای سیب پخت وبسته بندی شده است تا به عنوان بخشی از پشتیبانی از نیرو‌های مستقر در جبهه‌های دفاع از مرزها، به منطقه عملیاتی جنوب ارسال گردد.

‌سرهنگ شالیکار، فرمانده ناحیه سوادکوه شمالی، با حضور در محل پخت و آماده‌سازی این محصولات، از تلاش‌های این خواهران قدردانی کردند. ایشان با اشاره به عمق این حرکت، تصریح کردند: آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازسازی همان فرهنگ یاری و پشتیبانی است که در دوران دفاع مقدس، قلب و روح جبهه بود. این خواهران با این کار، پیوند میان جبهه و پشت جبهه را بار دیگر محکم کردند.

این اقدام که با همکاری خیرین و مربیان جهادی صورت گرفته، نشان‌دهنده زنده بودن روحیه جهادی در میان زنان مسلمان و همبستگی اجتماعی در جهت حمایت از امنیت ملی است