سامانه ناپایداری جوی که از بعد از ظهر امروز، چهارشنبه ۲۹ مهر با هشدار سطح زرد هواشناسی وارد استان فارس می‌شود می‌تواند رعدوبرق، بارش پراکنده رگباری و لغزندگی جاده‌ها را به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی، مدیرکل هواشناسی فارس، با اشاره به ادامه ناپایداری‌های جوی در استان، اعلام کرد که این سامانه از امروز آغاز شده و تا اواخر وقت یکشنبه ۳ آبان پابرجاست.

وی افزود : این سامانه از امروز شهرستان‌های فیروزآباد و فراشبند را فرا می‌گیرد و از فردا پنجشنبه ۳۰ مهر، نیمه شرقی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، روز‌های جمعه و شنبه هم بارش‌ها در مناطق شمالی، شرقی و جنوبی استان ادامه خواهد داشت.

حسینی تأکید کرد که بارش‌ها به صورت نقطه‌ای و پراکنده هستند و همه مناطق استان را به صورت یکنواخت در بر نمی‌گیرند.

مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به مخاطرات احتمالی سامانه، از جمله برخورد صاعقه و آبگرفتگی موقت معابر، به شهروندان توصیه کرد از تردد یا توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین از کشاورزان خواست برای محافظت از محصولات برداشت‌شده و جلوگیری از آسیب، اقدامات لازم را انجام دهند.