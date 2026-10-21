مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از برگزاری اجلاسیه ۴۹۰ دانش‌آموز و ۱۱۰ معلم شهید گلستان در راستای دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان قدرت اله نظری در نشستی خبری گفت: این اجلاسیه صبح روز یک‌شنبه سوم آبان در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان در گرگان برگزار می‌شود.

او همچنین افزود: در جریان جنگ اخیر، با همکاری شبکه آموزش رسانه‌ملی و صداوسیمای گلستان، مدرسه تلویزیونی را برای پخش از رسانه ملی راه‌اندازی کردیم و ۵۰ معلم استان شبانه‌روز با تولید محتوا به تدریس پرداختند.

نظری ادامه داد: در ۲۰ ماه اخیر با مشارکت خیران ۹۰ مدرسه به آموزش‌ و پرورش گلستان تحویل و ۷ سانتی‌متر به سرانه فضای آموزشی استان افزوده‌شد.

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان همچنین خبر داد: امسال در همه مدارس ابتدایی استان گلستان، شیر و تغذیه رایگان توزیع می‌شود.

نظری افزود: در کنکور امسال، گلستان بیش از ۲۰۰ رتبه دو رقمی و سه رقمی داشت.

نظری ادامه داد: در استان گلستان امسال حدود ۴۲۵ هزار دانش‌آموز، ۲۵ هزار و ۵۰۰ معلم، حدود ۱۷ هزار کلاس درس دولتی و غیردولتی و بیش از سه هزار مدرسه فعالیت دارند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش گلستان با اشاره به برنامه‌های تدوین‌شده برای ارتقای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان گفت: مسوولیت آموزش‌وپرورش در حوزه آموزش تا پایان دوره متوسطه و اخذ دیپلم تعریف شده و معدل دانش‌آموزان برآیند عملکرد نظام تعلیم‌وتربیت در این دوره محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه معدل دانش‌آموزان گلستان در سال گذشته در چهار رشته علوم انسانی، معارف اسلامی، علوم تجربی و ریاضی ۹.۴۳ بود گفت: این رقم به یکی از دغدغه‌های جدی ما تبدیل شد و تلاش کردیم موضوع ارتقای معدل را از یک مساله صرفا آموزشی به دغدغه‌ای استانی تبدیل کنیم و ارتقای کیفیت آموزش به همراهی دستگاه‌ها، خانواده‌ها، معلمان و رسانه‌ها نیاز دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش گلستان ادامه داد: برنامه هفتم پیشرفت کشور ارتقای سالانه نیم‌نمره‌ای معدل دانش‌آموزان را هدف‌گذاری کرده و برنامه‌ریزی ما نیز بر همین اساس انجام شده با این حال نباید تمام عملکرد آموزش‌وپرورش را صرفا با نتایج کنکور ارزیابی کرد چراکه ماموریت اصلی این مجموعه، تربیت و آموزش دانش‌آموزان است.

در این نشست، از تعدادی از رتبه‌های برتر استان در کنکور سراسری، قدردانی شد.