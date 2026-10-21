با فرا رسیدن فصل سرما، رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، برای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کارشناسان توصیه می‌کنند پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی، از سلامت و نصب صحیح دودکش استاندارد و باز بودن مسیر خروج گاز‌های حاصل از احتراق اطمینان حاصل شود.

همچنین استفاده از شیلنگ گاز استاندارد و نصب بست مناسب در محل اتصالات، برای جلوگیری از نشت گاز اهمیت دارد.

سردرد، سرگیجه، تهوع و خواب‌آلودگی از علائم احتمالی مسمومیت با مونوکسیدکربن است و در صورت مشاهده این نشانه‌ها باید خطر را جدی گرفت.

در صورت بروز حادثه، بدون به خطر انداختن جان خود از محیط آلوده خارج شوید و با اورژانس ۱۱۵ یا آتش‌نشانی ۱۲۵ تماس بگیرید. قطع جریان گاز نیز تنها در صورتی انجام شود که دسترسی به شیر گاز ایمن باشد.

رعایت نکات ساده ایمنی می‌تواند از حوادث تلخ و تکرار مرگ‌های خاموش جلوگیری کند.