دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی از پیگیری بازنگری در مصوبه جایزه ادبی جلال آل‌احمد با هدف تقویت جایگاه ملی و فراهم‌سازی زمینه بین‌المللی شدن آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح مباحث مطرح‌شده در پنجاه‌وششمین جلسه این ستاد گفت : این جلسه با دو دستور اصلی شامل بررسی گزارش وزارت آموزش و پرورش در حوزه زیست عفیفانه و عفاف و حجاب و ارائه گزارش نظارتی جایزه ادبی جلال آل‌احمد از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، علاوه بر بررسی گزارش‌های ارائه‌شده، موضوعات مرتبط با تقویت برنامه‌های فرهنگی و ضرورت بازنگری در برخی سازوکار‌های اجرایی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شکرانی با اشاره به مباحث پیش از دستور جلسه گفت: در ابتدای نشست، درباره برنامه‌های مرتبط با بزرگداشت امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اطلاع‌رسانی شد و از اعضای ستاد و دستگاه‌های مرتبط درخواست شد در برگزاری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت کنند.

وی افزود: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای عمر خود را در راه اسلام و انقلاب صرف کردند و در نهایت به فیض عظیم شهادت نائل شدند. ازاین‌رو، بزرگداشت ایشان مسئولیتی است که علاقه‌مندان و فعالان این حوزه نسبت به آن احساس تکلیف می‌کنند.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در همین زمینه، برنامه‌ای با محوریت شعر و بزرگداشت امام شهید برای اسفندماه پیش‌بینی شده است که درباره آن اطلاع‌رسانی صورت گرفت.

وی همچنین از برگزاری همایش ملی حکمرانی فرهنگ و هویت ملی و دینی در ۲۴ آذرماه خبر داد و اظهار کرد: این همایش با محوریت حکمرانی فرهنگ و هویت ملی و دینی، از سوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری و مشارکت اعضای شورا، ارکان مختلف دبیرخانه و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار خواهد شد.

شکرانی افزود: محور‌های این همایش در جلسه معرفی شد و از اعضا درخواست کردیم در زمینه تدوین و ارائه مقالات علمی و برگزاری نشست‌های تخصصی مرتبط با محور‌های همایش مشارکت داشته باشند.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نخستین دستور جلسه گفت: در این بخش، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش، گزارشی جامع درباره اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه پوشش، زیست عفیفانه و عفاف و حجاب ارائه کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های گزارش ارائه‌شده اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه این گزارش، اتخاذ نگاهی جدید به موضوع پوشش و زیست عفیفانه بود؛ به‌گونه‌ای که در طراحی برنامه‌ها، بر فعالیت‌های داوطلبانه دانش‌آموزان با سلایق و گرایش‌های مختلف تأکید شده است.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نکات انتقادی مطرح‌شده درباره گزارش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با وجود طراحی مناسب برنامه‌ها و آماده‌سازی محتوای موردنیاز، یکی از موضوعاتی که در گزارش کمتر به آن پرداخته شده بود، وضعیت اجرای برنامه‌ها و میزان تحقق آنها در میدان عمل بود.

شکرانی در تشریح دومین دستور جلسه اظهار کرد: در بخش دوم نشست، گزارش نظارتی جایزه ادبی جلال آل‌احمد از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد.

وی افزود: این گزارش با حضور و مشارکت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس خانه کتاب و دبیر جایزه ادبی جلال آل‌احمد، ارائه و بررسی شد.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سابقه برگزاری این جایزه گفت: تاکنون ۱۸ دوره از جایزه ادبی جلال آل‌احمد برگزار شده است و بررسی عملکرد دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که این جایزه از نظر تعداد شرکت‌کنندگان و شمار آثار دریافت‌شده، روندی رو به رشد داشته است.

وی افزود: از زمان برگزاری نخستین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد تاکنون، ارزش مالی جوایز در نظر گرفته‌شده به‌شدت تضعیف شده است و این موضوع نیازمند تدبیر و تصمیم‌گیری برای تقویت جایزه است.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: برای رفع این مسئله، علاوه بر تقویت حمایت‌های مالی، لازم است مصوبه مربوط به جایزه ادبی جلال آل‌احمد نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه ارتقای جایگاه و افزایش اثربخشی آن فراهم شود.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این جایزه گفت: جایزه ادبی جلال آل‌احمد حوزه‌های متعددی از جمله نقد ادبی، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان را پوشش می‌دهد که هر یک از این بخش‌ها متناسب با ویژگی‌ها و شرایط خود نیازمند حمایت و تقویت هستند.

شکرانی افزود: در بررسی گزارش ارائه‌شده، بر ضرورت توجه متوازن به بخش‌های مختلف جایزه و شناسایی زمینه‌هایی که به حمایت بیشتری نیاز دارند، تأکید شد.

وی با اشاره به بخش نقد ادبی گفت: برای نمونه، در حوزه نقد ادبی که تعداد آثار دریافتی آن کمتر است، فعالیت‌هایی در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای مهارت‌ها آغاز شده است که از اقدامات مثبت مجموعه برگزارکننده به شمار می‌رود.

شکرانی افزود: این رویکرد نشان می‌دهد که برگزارکنندگان جایزه، علاوه بر شناسایی و تقدیر از آثار برتر، به تقویت ظرفیت‌های ادبی و ارتقای توانمندی فعالان این حوزه نیز توجه دارند.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده در جلسه اظهار کرد: یکی از پیشنهادها، استفاده از ظرفیت خیرین برای تقویت منابع مالی جایزه ادبی جلال آل‌احمد بود.

وی افزود: در این زمینه، موضوع تقویت پشتیبانی مالی جایزه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از بخش‌های مختلف آن مورد بحث قرار گرفت.

شکرانی ادامه داد: همچنین درباره مسائل مرتبط با اجرای جایزه، هیئت علمی و دبیرخانه آن نکاتی مطرح شد که مقرر شد اعضای ستاد دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا در بررسی اصلاحات مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مهم‌ترین جمع‌بندی جلسه درباره جایزه ادبی جلال آل‌احمد گفت: مقرر شد بازنگری در مصوبه این جایزه با رویکرد تقویت جایگاه ملی آن و حتی فراهم‌سازی زمینه ارتقای جایزه به سطح بین‌المللی پیگیری شود.

وی افزود: هدف از این بازنگری، تقویت جایزه ادبی جلال آل‌احمد در ابعاد مختلف و فراهم کردن شرایطی است که این رویداد بتواند با برخورداری از حمایت‌های مناسب و سازوکار‌های تقویت‌شده، جایگاه بالاتری در عرصه ادبیات پیدا کند.

شکرانی درباره سازوکار پیگیری این موضوع تصریح کرد: مقرر شد موضوع بازنگری مصوبه با همکاری ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با پشتیبانی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دنبال شود.

وی در پایان با قدردانی از همراهی و توجه مخاطبان به مباحث مطرح‌شده در ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر استقبال از نظرات اصلاحی و پیشنهاد‌های سازنده برای بهبود برنامه‌ها و مصوبات فرهنگی تأکید کرد.