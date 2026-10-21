مسئول بسیج سازندگی لرستان از پیشرفت ۹۰ درصدی احداث مخزن ۲ هزار متر مکعبی مجتمع آبرسانی «سندرکان» دورود خبر داد و گفت: این طرح آذرماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرگرد سید سجاد خلفوند در بازدید از طرح آبرسانی شهرستان دورود گفت: عملیات تکمیل و تجهیز مخزن ۲ هزار متر مکعبی مجتمع آبرسانی سندرکان با تلاش گروه‌های جهادی و مجموعه بسیج سازندگی استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت تامین آب شرب پایدار در مناطق روستایی و کم‌برخوردار افزود: این طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود آذرماه امسال همزمان با گرامیداشت هفته بسیج به بهره‌برداری برسد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان گفت: با اجرای این طرح، چهار روستا با جمعیتی بیش از ۱۵ هزار نفر از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند خواهند شد.

سرگرد خلفوند، اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح را بیش از هشت میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این طرح با هدف محرومیت‌زدایی، توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و ارتقای سطح خدمات در مناطق روستایی لرستان اجرا شده است.