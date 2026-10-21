ترمیم و مقاوم سازی سیل‌بند تأسیسات آبرسانی کوت امیر به همت امور پشتیبانی شرکت آب جنوب شرق خوزستان با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور پشتیبانی شرکت آب جنوب شرق گفت: در جهت صیانت از تأسیسات آبرسانی و تقویت زیرساخت‌های حفاظت از این مجموعه، عملیات ترمیم و بازسازی و مقاوم سازی سیل‌بند تأسیسات آبرسانی کوت امیر به همت امور پشتیبانی شرکت با موفقیت انجام شد.

علی شیرازی اظهار کرد: عملیات ترمیم و بازسازی سیل‌بند تأسیسات آبرسانی کوت امیر با تلاش و پیگیری امور پشتیبانی شرکت انجام شد، این اقدام با هدف تقویت حفاظت از تأسیسات آبرسانی، بهبود وضعیت سیل‌بند و کاهش خطرات احتمالی ناشی از ورود و نفوذ آب به محدوده تأسیسات صورت گرفت.

وی تصریح کرد: اجرای این عملیات گامی در جهت حفظ و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی آبرسانی و افزایش آمادگی مجموعه در برابر شرایط احتمالی ناشی از سیلاب به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان از اواخر مهرماه امسال با فعالیت پدیده ال نینو در استان فعال خواهد شد که هشدار‌های لازم به دستگاه‌های مختلف برای انجام‌اقدامات لازم به منظور مهار سیلاب‌های احتمالی ابلاغ شده است.