

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، ابوالقاسم حسین‌پور با بیان اینکه بر اساس تکالیف قانونی، ممیزی این عرصه‌ها با هدف تعیین محدوده سامان‌های مرتعی، شناسایی بهره‌برداران ذی‌حق و صدور پروانه مرتعداری انجام می‌شود، اظهار داشت: بر اساس نتایج ممیزی مراتع کشور، تاکنون بیش از یک میلیون خانوار بهره‌بردار در قالب ۴۵ هزار سامان عرفی، با ظرفیت ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز شناسایی شده‌اند و برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از مراتع در چارچوب طرح‌های مصوب یادآور شد: مراتع به موجب قانون اساسی ثروت عمومی، بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع از منابع ملی و به حکم شرع از انفال هستند. حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از این عرصه‌ها در قالب طرح مرتعداری، تکلیف قانونی است که باید با مشارکت بهره‌برداران ذی‌حق و ذی‌نفعان مراتع محقق شود.

حسین‌پور با تأکید بر جایگاه راهبردی مراتع در حفاظت از منابع طبیعی اظهار کرد: مراتع علاوه بر تأمین علوفه، نقشی اساسی در حفاظت از آب و خاک، حفظ تنوع زیستی و پایداری زیست‌بوم‌ها دارند و مدیریت آنها باید بر پایه برنامه‌ریزی علمی و نگاه یکپارچه دنبال شود.

حسین‌پور مشارکت آگاهانه مرتعداران را از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‌های حفاظتی عنوان کرد و با تأکید بر اهمیت قرق و احیای پوشش گیاهی، آگاه‌سازی بهره‌برداران و جلب همکاری آنان در اجرای اقدامات مدیریتی را ضروری دانست.

وی همچنین توسعه طرح‌های تلفیقی مرتعداری، به‌ویژه در حوزه گیاهان دارویی را فرصتی برای پیوند حفاظت و احیای منابع طبیعی با بهره‌برداری اصولی و ایجاد زمینه‌های اقتصادی پایدار معرفی کرد.

به گفته وی، در طراحی و اجرای طرح‌های مرتعداری باید حقوق بهره‌برداران در چارچوب قوانین و مقررات مورد توجه قرار گیرد تا ضمن حفاظت از منابع طبیعی، زمینه پایداری منافع بلندمدت جوامع بهره‌بردار نیز فراهم شود.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان بر ثبت دقیق اطلاعات بهره‌برداران در سامانه سمطا، تقویت پایش میدانی، گزارش‌دهی مستمر یگان حفاظت و اجرای به‌موقع تعهدات تأکید کرد.