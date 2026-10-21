جشنواره و مسابقات شنای پسران و پیشکسوتان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور ۵۰ شناگر در استخر المپیک کیش برگزار شد.

اعلام نتایج جشنواره و مسابقات شنای پسران و پیشکسوتان در کیش

اعلام نتایج جشنواره و مسابقات شنای پسران و پیشکسوتان در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات شنای پسران و پیشکسوتان، در پنج رده سنی ۸ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال و ۱۸ سال به بالا برگزار شد و شناگران در مواد ۵۰ متر آزاد و ۱۰۰ متر مختلط به رقابت پرداختند.

در ماده ۵۰ متر آزاد، در رده سنی ۸ تا ۱۰ سال، یوسف غریبی مقام نخست را کسب کرد و امین محمد طالبی و رادین عباسفرد به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، ماهان محبی، طا‌ها محرمی و رهام سنگییان عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، امیر محمد محمدی در جایگاه نخست ایستاد و علیرضا رحیمی و ایلیا باسکیان‌اُف به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال نیز امیرحسین قرایی، امیرمهدی اصدق‌پور و بهراد عسگری عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

در رده سنی ۱۸ سال به بالا، سروش پادمهر مقام نخست را کسب کرد و محمد غلامی و اسحاق صدقیانی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در ماده ۱۰۰ متر مختلط، در رده سنی ۸ تا ۱۰ سال، یوسف غریبی، رادین عباسفرد و آراد ابراهیم‌خان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، ماهان محبی، طا‌ها محرمی و رهام سنگییان و در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، امیر محمد محمدی، علیرضا رحیمی و ایلیا باسکیان‌اُف به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال، امیرحسین قرایی، بهراد عسگری و امیرسالار معصوم عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

این جشنواره با هدف توسعه ورزش شنا، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی، افزایش انگیزه ورزشکاران و ترویج فرهنگ ورزش و نشاط در بین نوجوانان و جوانان برگزار شد.

رویداد، از حضور شناگران، برگزارکنندگان و عوامل اجرایی قدردانی شد و بر تداوم برگزاری برنامه‌های ورزشی در راستای ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران و گسترش مشارکت در فعالیت‌های ورزشی تأکید شد.